MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Mostafa Mohamed Fenerbahçe'yi açıkladı!
GeriFutbol Son Dakika | Mostafa Mohamed Fenerbahçe'yi açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.09.2020 - 18:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Mostafa Mohamed Fenerbahçe'yi açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Mostafa Mohamed Fenerbahçe'yi açıkladı!
Abone Olgoogle-news

Mısır ekibi Zamalek’in forveti Mostafa Mohamed, Sarı Lacivertliler’e transfer olmak istediğini açıkladı.

France Football’a konuşan 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin beni istediği doğru. Çok büyük bir kulüp. Yakında 23 yaşında olacağım. Kariyerimde öne doğru bir adım atıp artık Avrupa’da oynamalıyım. Mısır’dan ayrılmak istiyorum” dedi.

Zamalek Başkanı Mortada Mansour’un iki ülke arasındaki siyasi problemleri gerekçe göstererek bu transfere sıcak bakmaması hakkında da konuşan Mısırlı golcü, “Ben profesyonel futbolcuyum. Benim bunlarla ilgim yok. Siyaset benim işim değil. Daha önce Trezeguet ve Elneny’nin yaptığı gibi Türkiye’de oynamak istiyorum. Orada harika bir lig var.” diye konuştu.

Mısır’daki lakabı Buldozer olan Mostafa, bu konuyla ilgili ise “Güçlü bir futbolcu olduğum için taraftarlar bana böyle sesleniyor. Ancak şu sıralar başka bir lakabım daha var: Anakonda” ifadelerini kullandı. (Goal)

Son Dakika | Mostafa Mohamed Fenerbahçeyi açıkladı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle