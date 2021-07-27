Son Dakika: Morutan Galatasaray'a mı geliyor? Menajeri açıkladı - Transfer Haberleri

Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden biri olan FCSB futbolcusu Olimpiu Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, oyuncusunun transfer görüşmeleri yaptığını açıkladı.



Florin Vulturar transfer için görüşmelerin olduğunu söyleyerek Rumen basınına "Sizden saklamıyorum, bazı görüşmeler var. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Galatasaray büyük bir kulüp. Morutan'ın Galatasaray'a gitmesi kariyeri açısından büyük bir adım olur. Becali'nin isteğiyle Galatasaray'ın önerdiği fiyat arasında çok büyük fark yok." şeklinde demeç vermişti.

22 yaşındaki Rumen futbolcu, transfer iddialarını "Galatasaray haberleriyle ilgili bir şey bilmiyorum ama benimle ilgilenmeleri mutluluk verici. Transfer olursam mutlu olurum. Bonservisimin düşmesi için önceki maçlarda kötü oynadım. Şaka yapıyorum tabii. (Gülerek) Bugün önemli olan kazanamaktı ve kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz." şeklinde yorumlamıştı.



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