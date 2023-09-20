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Son Dakika: Stefan Kuntz sonrası Montella adım adım A Milli Takım'a! Anlaşma tamam, İstanbul'a geldi

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#Montella#A Milli Takım#Kuntz
Son Dakika: Stefan Kuntz sonrası Montella adım adım A Milli Takıma Anlaşma tamam, İstanbula geldi
Mehmet ARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 14:39

Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını resmen açıklayan TFF'de yönetimi, A Milli Takım'ın başına geçecek yeni hocayı büyük ölçüde belirledi. İtalyan teknik adamla ülkesinde yapılan görüşme sonrası prensip anlaşmasına varıldı. İşte detaylar...

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TFF'nin İstanbul'a görüşmek için çağırdığı Stefan Kuntz ile yollarını resmen ayırırken gözler A Milli Takım'ın başına geçecek yeni isme çevrildi.

SABAH GELDİ, ÖĞLEN ALMANYA'YA GİTTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile TFF Yönetim Kurulu arasında bugün yapılan toplantı sona erdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Alman teknik adam, toplantının ardından Riva'dan ayrıldı. Personelle vedalaşan Kuntz, Riva'dan ayrıldı ve doğruca Almanya'ya uçmak üzere havalimanına gitti. Kısa bir süre sonra da Türkiye Futbol Federasyonu'nun yazılı açıklamasıyla Kuntz ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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MONTELLA İLE PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; TFF yöneticileri geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'u çalıştıran ve Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla takdir toplayan Vincenzo Montella isminde birleşti.

İtalyan teknik adamla ülkesindeki ilk görüşme olumlu geçerken taraflar anlaşma şartlarında uzlaştı. Montella bu gelişmelerin üzerine İstanbul'a geldi.

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TFF adına tüm görüşmeleri Başkan Vekili Mustafa Eröğüt gerçekleştirdi.

Son Dakika: Stefan Kuntz sonrası Montella adım adım A Milli Takıma Anlaşma tamam, İstanbula geldi


EKİBİNDE İKİ TÜRK YARDIMCI OLMASI BEKLENİYOR

Takımın başına geçmesi planlanan MONTELLA'nın iki Türk yardımcıyla çalışması bekleniyor. İstanbul'da yapılacak görüşmelerin ardından isimlerin netleşmesi bekleniyor.

 

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#Montella#A Milli Takım#Kuntz

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