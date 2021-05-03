Son Dakika: Monaco - Lyon maçı son düdükten sonra savaş alanına döndü! Yumruk yumruğa kavga...

Spor Arena Dış Haberler - Fransa Ligue 1 35. hafta mücadelesinde Monaco ile Lyon karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan maçta konuk takım Lyon'un sahadan 3-2 galip ayrılmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Şampiyonluk mücadelesi veren lider Lille ile Paris Saint Germain'in arkasında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için yarışan Monaco ile Lyon'un kozlarını paylaştığı gece olaylı şekilde sona erdi.

EV SAHİBİ SOYUNMA ODASINA 1-0 ÖNDE GİRDİ

Maçın 15. dakikasında Kevin Volland'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Monaco, soyunma odasına bu skorla gitti. Lyon 57. dakikada Memphis Depay'ın golü ile skoru 1-1'e getirirdi ancak 70. dakikada Maxence Caqueret, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

ESKİ BEŞİKTAŞ'LI MARCELO GUEDES TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Sahada 10 kişi kalmasına rağmen baskısını sürdüren Lyon, 77. dakikada eski Beşiktaş'lı Marcelo Guedes'in golüyle 2-1 öne geçti. Monaco'dan bu gole cevap veren isim Wissem Ben Yedder oldu. Deneyimli oyuncu, 86. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirdi ve skora yeniden denge geldi: 2-0.

Ancak maçın skorunu Lyon'dan Mathis Rayan Cherki belirledi. 89. dakikada sahneye çıkan Mathis Rayan Cherki, attığı golle zorlu ve kritik deplasmanda 10 kişi kalan takımına hayati bir 3 puan kazandırdı.

SON DÜDÜK ÇALDI VE...

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Marcelo Guedes ve Wissem Ben Yedder arasında başlayan gerginlik sonrası, tüm oyunculara sıçradı ve saha ortasında kavga çıktı. Futbolcular arasındaki yumruklaşmayı teknik ekipler araya girerek ayırdı.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Yaşanan kavga sonrasında Lyon'dan Mattia de Sciglio ve eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes, Monaco'dan ise Willem Geubbels ve Pietro Pellegri kırmızı kart gördüler. Müsabakanın 70. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Maxence Caqueret ile birlikte gecede kırmızı kart gören futbolcu sayısı kayıtlara 5 olarak geçti. Maçta ayrıca Maxence Caqueret'in gördüğü iki sarı kart haricinde 4 de sarı kart çıktı.

HER ŞEY DEVLER LİGİ BİLETİ İÇİN

Fransa Ligue 1'de Monaco, 71 puan ile lider Lille'in 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Lyon ise 70 puanla 4. basamakta yer alıyor. Ligi 4. sırada tamamlayan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanacak.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...