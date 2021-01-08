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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Son dakika | Monaco, Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'yu transfer etmek istiyor

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Son dakika | Monaco, Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'yu transfer etmek istiyor
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Fransız gazeteci Ignazio Genuardi, defansif orta saha arayan Monaco'nun Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Fransız basını, Mesut Özil transferini bitirmeye yaklaşan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Football365 sitesinin eski direktörü Ignazio Genuardi, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde defansif orta saha arayan Ligue 1 ekibi Monaco'nun Luiz Gustavo ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Son dakika | Monaco, Fenerbahçeden Luiz Gustavoyu transfer etmek istiyor

Fransız gazeteci, Monaco'nun hocası teknik direktör Niko Kovac'ın da Brezilyalı oyuncuyu beğendiğinin altını çizdi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan Gustavo, bu sezon 16 karşılaşmada boy gösterirken bir gol kaydetti.

Son dakika | Monaco, Fenerbahçeden Luiz Gustavoyu transfer etmek istiyor

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