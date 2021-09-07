Son Dakika: Mohamed Elneny transferinde ters köşe gelişme! Galatasaray'dan son dakika hamlesi...

Spor Arena Dış Haberler - Transfer döneminin sona ermesine saatler kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal forması giyen eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny için bir kez daha harekete geçti.

Yüksek maliyeti sebebiyle Mısırlı oyuncunun transferinden vazgeçtiği öne sürülen sarı kırmızılı ekibin, Mohamed Elneny'yi yeniden gündemine aldığı ve konuyla ilgili Arsenal kulübü ile temasa geçtiği kaydedildi.

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmayı istediği Mohamed Elneny için bugün Arsenal ile masaya oturacağı belirtildi. Kuzey Londra temsilcisinin, 29 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak baktığının altı çizildi.

ARSENAL PARA KAZANMAK İSTİYOR

Arsenal, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mohamed Elneny'den para kazanmak adına gelen teklifleri değerlendiriyor. Maaş probleminin çözülmesi durumunda tecrübeli oyuncunun kariyerine başka bir takımda devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ARSENAL'DA GÖZDEN ÇIKARILDI AMA...

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Arsenal, Mohamed Elneny'yi kadrosunda düşünmüyor. Bu sezon yalnızca 1 lig maçında süre alabilen deneyimli oyuncu, Mikel Arteta'nın gelecek planları arasında yer almıyor.

GALATASARAY'DA BURAK ELMAS VETO ETTİ İDDİALARI

Mohamed Elneny'nin Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro ve dört senelik sözleşme istediği öne sürülmüştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın ise Muhammed Elneny transferinin bu maliyetlerde bitmesini istemediği ve "4 sene boyunca böyle bir kontratı kulübe bağlamam" diyerek transferi veto ettiği kaydedilmişti.

MENAJERİNDEN KULÜPLERE FARKLI TARİFE

Öte yandan Sabah Gazetesi, dün yayınladığı haberde Mohamed Elneny'nin transferi konusunda menajerlerin Galatasaray ve Beşiktaş'tan farklı rakamlar talep ettiğini öne sürmüştü.

Habere göre; Mohamed Elneny'nin kendi menajeri Beşiktaş'tan 1.7 milyon Euro talep etti. William D'avila'nın devreye girmesiyle Elneny, Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro ve dört senelik sözleşme istedi.

FENERBAHÇE İDDİALARI

Ağustos ayının son günlerinde, Fenerbahçe'nin Mohamed Elneny için de devreye girdiği ve Arsenal yetkilileriyle temasa geçerek bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Sarı lacivertli ekibin, Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı belirtilmişti.

Menajerlerin önerisiyle Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mohamed Elneny için son kararı teknik direktör Vitor Pereira'nın vereceği kaydedilmişti.

Elneny Arsenal kariyerinde Mesut Özil'le birlikte de mesai yapmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş formasıyla 36 resmi müsabakada görev alan Mohamed Elneny, siyah beyazlı takıma 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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