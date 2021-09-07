Son Dakika: Mohamed Elneny transferinde işler değişti! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mohamed Elneny'nin ismi transfer döneminin son günlerinde eski takımı Beşiktaş ve Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık olan geçiren Mısırlı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray arasında çıkan transfer savaşında sona gelindi. İngiliz basını, Mohamed Elneny'nin Arsenal'daki geleceğinin netlik kazandığını yazdı.

İngiltere'de çıkan haberlere göre; Mohamed Elneny ve menajerinin yüksek maaşı talebi sebebiyle hem Beşiktaş hem de Galatasaray masadan kalktı. Arsenal ise sözleşmesi bitmeden önce Mohamed Elneny'den para kazanabileceği bir yöntem arıyor.

ARSENAL'DA GÖZDEN ÇIKARILDI AMA...

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Arsenal, Mohamed Elneny'yi kadrosunda düşünmüyor. Bu sezon yalnızca 1 lig maçında süre alabilen deneyimli oyuncu, Mikel Arteta'nın gelecek planları arasında yer almıyor. Ancak yüksek maaş talebiyle Arsenal'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş formasıyla 36 resmi müsabakada görev alan Mohamed Elneny, siyah beyazlı takıma 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY'DA BURAK ELMAS VETO ETTİ

Mohamed Elneny'nin Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro ve dört senelik sözleşme istediği öne sürülmüştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın ise Muhammed Elneny transferinin bu maliyetlerde bitmesini istemediği ve "4 sene boyunca böyle bir kontratı kulübe bağlamam" diyerek transferi veto ettiği kaydedilmişti.

MENAJERİNDEN KULÜPLERE FARKLI TARİFE

Öte yandan Sabah Gazetesi, dün yayınladığı haberde Mohamed Elneny'nin transferi konusunda menajerlerin Galatasaray ve Beşiktaş'tan farklı rakamlar talep ettiğini öne sürmüştü.

Habere göre; Mohamed Elneny'nin kendi menajeri Beşiktaş'tan 1.7 milyon Euro talep etti. William D'avila'nın devreye girmesiyle Elneny, Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro ve dört senelik sözleşme istedi.

FENERBAHÇE İDDİALARI

Ağustos ayının son günlerinde, Fenerbahçe'nin Mohamed Elneny için de devreye girdiği ve Arsenal yetkilileriyle temasa geçerek bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Sarı lacivertli ekibin, Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı belirtilmişti.

Menajerlerin önerisiyle Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mohamed Elneny için son kararı teknik direktör Vitor Pereira'nın vereceği kaydedilmişti.

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