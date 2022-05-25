Son dakika: Mohamed Elneny imzayı attı! Trabzonspor ve Galatasaray...

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2019/20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny, kulübü Arsenal ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Geride kalan sezon Premier Lig'de 14 maçta forma giyen Elneny ile Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor ve orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın ilgilendiği iddia ediliyordu. Mısırlı yıldız sezon başı ve ara transfer dönemlerinde de büyük kulüplerimizin gündemine gelmişti.

2016 yılında Basel'den 12,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'e transfer olan Elneny, 1+1 yıllık imzasının ardından yaptığı paylaşımda; "Bu harika kulüpte ve harika ailede devam etmek istiyorum ve gelecek için çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Arsenal menajeri Mikel Arteta ise; "Elneny takımın gerçekten önemli bir parçası. Takıma sonsuz enerji, coşku ve bağlılık getiriyor ve herkes tarafından seviliyor. Saha içinde ve dışında bizim için önemli bir oyuncu, genç oyuncularımız için gerçek bir rol model ve kaldığı için çok mutluyum' dedi.

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