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GeriFutbol Son Dakika | MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı!
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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2020 - 12:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı!

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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, kulübün transfer yasağını kaldırdıklarını söyledi.

Fatih Mert, yaptığı açıklamada, "Transfer yasağını an itibariyle kaldırdık. Şu an için transfer yapmak için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Anlaştığımız oyuncuların lisanslarını çıkarmak için başvurulara başladık. Hiç kolay olmadı, çok zorlandık ama başardık. Ömrümüzden ömür gitti, diyebilirim." diye konuştu.

MKE Ankaragücü taraftarına da seslenen Mert, "Bu sene taraftarımıza rahat maç seyredeceği bir takım kurmak için mücadele ettik. İnşallah yanılmamışızdır. Taraftarımıza daha güçlü ve seyir keyfi veren bir takım izlettireceğiz." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, transfer yasağına neden olan oyuncuların alacaklarını dün yatırmıştı.

 

Son Dakika | MKE Ankaragücünün transfer yasağı kalktı

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