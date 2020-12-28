Son Dakika | MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Başkent temsilcisine, Çeçen futbolcu Zaur Sadaev ve Lukaz Szukala'nın alacakları nedeniyle transfer yasağı geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, gelişmeleri doğruladı ve üçüncü kez transfer yasağı ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

DHA Spor borçların tam listesini yayınladı.

- Lukasz Szukala: 800 bin Euro

- Zaur Sadaev: 327 bin Euro

- Wilfred Moke: 400 bin Euro

- Hector Canteros: 258 bin Euro

- İlhan Parlak: 600 bin TL

- Mehmet Sak: 130 bin TL

MKE ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FATİH MERT'İN TRANSFER YASAĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Geçmiş dönemden kalan dosyalardı. Futbol ekonomisi durma noktasında. Üçüncü transfer yasağı ile karşı karşıyayım. Sponsoor bulma zorluğu yaşadık. 14. ayımız yönetim olarak. Bu dosyalar 40 ve 41. dosyalar. Maddi sıkıntıları çözmek için uğraşıyoruz. Çözemezsek bu kadro ile devam ederiz. Fakat elimizdeki kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Alternatif bir kadroya sahibiz, bu sıkıntıları aşamazsak elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz"

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