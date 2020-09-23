Son Dakika | MKE Ankaragücü'nden Mehmet Ekici açıklaması!

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Transfer yasağı kalktıktan sonra arka arkaya imzalar attıran MKE Ankaragücü'nde transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Ekici'nin Ankaragücü'ne transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan kulüp başkanı Fatih Mert konuyla ilgili "Mehmet Ekici ismi transfer komitemizde gündeme gelmiştir. Kendisine direk bir teklifimiz ve görüşmemiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.