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Futbol
Haber Giriş: 05.05.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Son Dakika | MKE Ankaragücü'nde idmanlara ara verildi!

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Son Dakika | MKE Ankaragücü'nde idmanlara ara verildi!
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, bir futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından antrenmanlara 11 Mayıs'a kadar ara verdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

5 Mayıs Salı günü başlamasını planladığımız antrenmanlara bir oyuncumuzun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir.

Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna  göre, yeni programımız belirlenecektir. Bu süreçte oyuncularımız, hocalarımızın önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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