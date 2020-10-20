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GeriFutbol Son Dakika | MKE Ankaragücü'nde 5 pozitif vaka!
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Haber Giriş: 20.10.2020 - 17:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | MKE Ankaragücü'nde 5 pozitif vaka!

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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. MKE Ankaragücü Spor Kulübü.

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