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MKE Ankaragücü Onursal Başkanı Cemal Aydın son yolculuğuna uğurlandı

#MKE Ankaragücü#Cemal Aydın#Cenaze
MKE Ankaragücü Onursal Başkanı Cemal Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü Onursal Başkanı Cemal Aydın için kulüp tesislerinde cenaze töreni gerçekleştirildi. Aydın’ın cenaze töreninde ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra kulübün önde gelen isimleri de yer aldı.

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Tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini kapayan Ankaragücü’nün Onursal Başkanı Cemal Aydın için kulübün Beştepe’de bulunan tesislerinde cenaze töreni düzenlendi. Aydın'ın cenaze törenine; Spor Hizmetleri Genel Müdür Mehmet Baykan, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Aktaş, eski Ankaragücü başkanları ile yöneticileri, Futbol A Takımı oyuncuları ile teknik ekibi ve Aydın'ın ailesi ile yakınları katıldı.

"Bu acıyı dindirmenin en önemli göstergesi de Ankaragücü’nün bu sene hak ettiği yere gelmesidir"

Cenaze töreninde konuşan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Aydın ailesinin acılarına ortak olduklarını belirterek, "Dünyanın en zor işlerinden biridir kulüp başkanlığı. Çünkü hedeftesiniz ve eleştiri okları hep size dönüktür. İşin tabiatı gereği her zaman başarılı olmak zorundasınız. Her zaman hedefte olduğunuz için başarılı olduğunuzda o başarının olumlu tepisini hissetmiyorsunuz, çünkü her zaman mağlubiyet veya başarısızlık tereddüdünü yaşıyorsunuz. Bu tesisleri imar eden, kulübe kazandıran Cemal Aydın abimizin dostları buradayken, kulübün zemininde kendisi için helallik istiyorum. Biz Ankaragücü bağıyla bize düşen görevi yapıyoruz ama hiçbir zaman ailesinin hissettiklerini hissetmiş olamayız. Onların acılarına ortak olmak, teselli etmek ve paylaşmak görevini yapabildiysek ne mutlu bize. Bu acıyı dindirmenin en önemli göstergesi de Ankaragücü’nün bu sene hak ettiği yere gelmesidir. Bu sorumluluk bilinciyle en azından Cemal abiyi teselli edecek bir sonuç elde edip şampiyonluk yaşarsak bu belki bir teselli kaynağı olur" ifadelerini kullandı.

"Sadece babamızı değil, yol rehberimizi de kaybettik"

Vefat eden babasının ömrünü Ankaragücü’ne adadığını belirten Cem Aydın ise, "Ankaragücü’ne gerek sportif gerekse tesis alanlarında çok büyük katkısı olan babamı maalesef kaybettik. Biz o gün sadece babamızı değil, yol rehberimizi de kaybettik. Babamın spor adamlığı ve Ankaragücülü olma kimliği, iş adamı ve hukukçuluğunun hatta ailesinin de önüne geçti. Sarı lacivertli takım için, 'Ankaragücü bir renk değil bir kimliktir' diyen babam, o mücadeleci ruhuyla Ankaragücü’nün haklarını her platformda savundu" şeklinde konuştu.

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#MKE Ankaragücü#Cemal Aydın#Cenaze

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