MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Misli.com 3. Lig'de erteleme! Siirt ve Karbel Karaköprü arasındaki maç...
GeriFutbol Son dakika | Misli.com 3. Lig'de erteleme! Siirt ve Karbel Karaköprü arasındaki maç...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Son dakika | Misli.com 3. Lig'de erteleme! Siirt ve Karbel Karaköprü arasındaki maç...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Misli.com 3. Lig'de erteleme! Siirt ve Karbel Karaköprü arasındaki maç...
Abone Olgoogle-news

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor ile Karbel Karaköprü Belediye Spor arasında oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Siirt İl Özel İdare Spor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"26 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Siirt Atatürk Stadı'nda oynanması gereken Siirt İl Özel İdaresi-Karbel Karaköprü Belediye Spor Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakası, Siirt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle ertelenmiştir."
Siirt İl Özel İdare'de 11 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Siirt İl Özel İdaresi Spor'un Bayrampaşa deplasmanında 20 Eylül Pazar günü oynaması gereken karşılaşma da bu nedenle ertelenmişti.

 

Son dakika | Misli.com 3. Ligde erteleme Siirt ve Karbel Karaköprü arasındaki maç...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle