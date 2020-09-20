Son dakika | Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta koronavirüs krizi! "Bayrampaşa-Siirt" maçı ertelendi...

Türkiye Futbol Federasyonundan(TFF) Siirt İl Özel İdare Spor'a gönderilen yazıda, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatına dikkat çekildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü saat 16.00'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanması gereken Bayrampaşa Spor-Siirt İl Özel İdaresi Spor Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakası, Siirt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Siirt İl Özel İdare'de 11 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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