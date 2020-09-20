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Haber Giriş: 20.09.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Misli.com 2. Lig'de koronavirüs sebebiyle maç ertelendi!

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Son Dakika | Misli.com 2. Lig'de koronavirüs sebebiyle maç ertelendi!
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bayburt Özel İdare Spor ile Elazığspor arasında oynanacak maç, ev sahibi ekipte 16 futbolcunun koronavirüse yakalanması ve kadrodaki oyuncu sayısının 13'e düşmesi sebebiyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor, yapılan testlerde 16 futbolcu, 3 antrenör ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Sarı-siyahlı kulüp TFF'ye başvurarak maçın ertelenmesini istemişti. TFF de bugün saat 15:00'te Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanması gereken maçı ileri bir tarihe erteledi.

TALİMATTA 14 OYUNCU KURALI

TFF'nin Koronavirüs talimatında bir takımda yapılan testler sonucu pozitif vakalar çıkarıldığında kadrodaki oyuncu sayısı 14'ün altına inmesi halinde maçın erteleneceği yönünde madde bulunuyor.

Son Dakika | Misli.com 2. Ligde koronavirüs sebebiyle maç ertelendi

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