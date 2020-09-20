Son Dakika | Misli.com 2. Lig'de koronavirüs sebebiyle maç ertelendi!

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor, yapılan testlerde 16 futbolcu, 3 antrenör ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Sarı-siyahlı kulüp TFF'ye başvurarak maçın ertelenmesini istemişti. TFF de bugün saat 15:00'te Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanması gereken maçı ileri bir tarihe erteledi.

TALİMATTA 14 OYUNCU KURALI

TFF'nin Koronavirüs talimatında bir takımda yapılan testler sonucu pozitif vakalar çıkarıldığında kadrodaki oyuncu sayısı 14'ün altına inmesi halinde maçın erteleneceği yönünde madde bulunuyor.

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