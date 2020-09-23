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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Son dakika | Misli.com 2. Lig'de erteleme! Sivas Belediyespor ve Bayburt arasındaki maç...

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Son dakika | Misli.com 2. Lig'de erteleme! Sivas Belediyespor ve Bayburt arasındaki maç...
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor ile Bayburt Özel İdare Spor arasında 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan Sivas Belediyespor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü saat 15.00'te Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanması gereken Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

 

Son dakika | Misli.com 2. Ligde erteleme Sivas Belediyespor ve Bayburt arasındaki maç...

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