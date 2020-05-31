Son Dakika | Misimovic'ten çarpıcı sözler: 'Tek pişmanlığım Galatasaray'

Galatasaray'ın eski futbolcularından biri olan Zvjezdan Misimovic, sarı-kırmızılı takım hakkında dikkat çeken ifadelere imza attı.

Almanya Ligi'nde özellikle Wolfsburg'da başarılı işlere imza atan Misimovic, kendisiyle yapılan bir röportajda futbolun gündemi hakkında konuştu.

Galatasaray pişmanlığı

2010-11 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve kötü geçen yılın ardından Rus ekibi Dinamo Moskova'ya giden Misimovic, Galatasaray'a transfer olduğu için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Misimovic, "2010 yazında teknik direktörümüz Felix Magath Schalke'ye gitmişti. Ben de Schalke'nin tesislerindeydim. İmza atmak için her şey hazırdı. Ancak; reddettim ve Galatasaray'a transfer oldum. Türkiye'deki dönemi unutmak istiyorum diyemem belki ama orada ya zirve ya da diptesin. Ya kahraman ya da eziksin" dedi.

Kariyeri adına her zaman başarılı olabilmek için mücadele ettiğini söyleyen Misimovic, "Eğer savaşmasaydım geldiğim noktaya ulaşamazdım. Kariyerimden memnunum. Geçmişe de takılmıyorum. Tek pişmanlığım Wolfsburg'dan Schalke'ye değil de Galatasaray'a gitmek" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında taraftarlarla birlikte maçlara başlamayı umduklarını anlatan Misimovic, genç oyuncular yetiştirmenin önemine çekti. Ayrıca Misimovic, "Kariyerim boyunca kıskançlık beni çok etkiledi. 'Böyle bir arabayı hak etmedi' diyenler oldu. Ya da, 'Neden maç kaybettiklerinde utanmalarına rağmen futboclular bara gidiyorlar' diyenler oldu. Bence oyuncuların zayıflıkları değil güçlü özelliklerine odaklanmak gerek" açıklamasını yaptı.(Ajansspor)