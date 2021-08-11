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Futbol
Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Misafir takım seyircileri stadyumlara alınmayacak! FIFA ve UEFA'dan ortak karar...

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Son Dakika: Misafir takım seyircileri stadyumlara alınmayacak! FIFA ve UEFA'dan ortak karar...

FIFA ve UEFA, hazırladıkları ortak mektupla COVID-19 önlemleri kapsamında eylül ayında Avrupa'da oynanacak 2022 Dünya Kupası Eleme maçları ve özel maçlarda misafir takım seyircilerinin stadyumlara alınmayacağını tüm ilgili federasyonlara bildirdi.

UEFA Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2021/22 sezonu UEFA kulüp müsabakalarının eleme ve play-off turlarında statlara misafir takım seyircisi alınmaması yönünde karar aldığı hatırlatılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"FIFA ve UEFA, eylül ayında oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, Avrupa'daki pandemi durumunu yakından takip etmektedir. Son dönemde COVID-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi ve eylül ayında çok sayıda maçın yapılacağı göz önünde bulundurularak, söz konusu 3 maçlık periyotta UEFA Yönetim Kurulunun 14 Haziran 2021 tarihindeki kararının bu karşılaşmalarda da uygulanması kararlaştırılmıştır. Karar uyarınca, misafir takım seyircileri için ayrılan stadyum toplam kapasitesinin yüzde 5'i oranındaki standart bilet kontenjanı ve 200 kişilik üst kategori bilet hakkı kullanılamayacak."

Son Dakika: Misafir takım seyircileri stadyumlara alınmayacak FIFA ve UEFAdan ortak karar...

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