Son Dakika: Miriam Gutierrez tanınmaz hale geldi! 237 yumruk sonrası...

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Boks dünyasının ekrana kitlendiği Jake Paul - Tyron Woodley mücadelesi öncesinde dünya şampiyonu Amanda Serrano ile Miriam Gutierrez kozlarını paylaştı.

Ringe büyük favori olarak çıkan dünya şampiyonu Amanda Serrano, Miriam Gutierrez'i mağlup etmeyi başardı. Ancak mücadeleye damga vuran detay, Miriam Gutierrez'in yediği yumruk sayısı ve buna rağmen nakavt olmaması oldu.

NAKAVT OLMADI, PUANLA KEYBETTİ

Miriam Gutierrez'e henüz ilk rauntta 37 yumruk atan Amanda Serrano, müsabaka boyunca rakibine toplam 237 yumruk attı. Ancak Miriam Gutierrez, yediği 237 yumruğa rağmen nakavt olmadı fakat puanla mağlup oldu.

Miriam Gutierrez'in maç sonunda yaptığı paylaşımla aldığı darbelerin etkisi görüldü. Deneyimli sporcunun yüzünde meydana gelen şişlik, kırık ve çatlaklar görenleri hayrete düşürdü.

RAKİBİ TEBRİK ETTİ

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Amanda Serrano ise yaptığı paylaşımla Miriam Gutierrez'i tebrik etti. Serrano, "Dans partnerim Gutierrez'e teşekkür ederim. Bir kere bile yere düşmedi. Karşıma kimin çıktığının bir önemi yok. Ben buraya oynamaya geliyorum. " ifadelerini kullandı.