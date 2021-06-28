Son Dakika: Mircea Lucescu'dan Mourinho iddiası! "Yeniden zirveye çıkarır..."

Spor Arena Dış Haberler - Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Tuttosport'a konuşan 75 yaşındaki Rumen teknik adam, İtalya'nın EURO 2020'de zafere ulaşabileceğine inandığını söyledi. Lucescu, "Turnuvada şimdiye dek beni en fazla etkileyen ve eğlendiren takım Mancini'nin milli takımı oldu. Diğer takımlardan daha iyi bir ekip olduklarını gösterdiler. Bence şampiyon olabilirler." dedi.

MOURINHO'YA GÜVENİ TAM

Ayrıca Jose Mourinho'nun Roma'nın başına geçmesini değerlendiren Mircea Lucescu, "Roma'ya gitmesine çok şaşırmadım. Roma, Mourinho için geri adım sayılmaz. Onun Roma'da da başarılı olacağından eminim. Zirveye çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

PIRLO NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

Deneyimli teknik adam, ismi Fenerbahçe ile de anılan Andrea Pirlo'un başarısız Juventus macerasını da yorumladı. Lucescu, "Elit takımlarda teknik direktör olmak her zaman zor olmuştur. Guardiola ve Zidane'ın yaptığı gibi alt yaş kategorilerinden başlayan bir yol belirlemek daha iyidir." şeklinde konuştu.

Roberto De Zerbi'nin eski takımı Shakhtar Donetsk'in başına geçmesine değinmeyi de ihmal etmeyen Mircea Lucescu, "İtalyan bir teknik adamla anlaştıkları için memnunum. Eminim kulübe yeni fikirler getirecektir." dedi.