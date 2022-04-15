Son dakika: Mircea Lucescu'dan Galatasaray cevabÄ±

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YaÅŸanan savaÅŸ nedeniyle futbol ligleri durdurulan Ukraynaâ€™nÄ±n kÃ¶klÃ¼ takÄ±mlarÄ±ndan Dinamo Kievâ€™de teknik direktÃ¶rlÃ¼k yapan Rumen Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Mircea Lucescu, oyuncularÄ±nÄ± ve ailelerini Ukraynaâ€™dan Ã§Ä±karmayÄ± ve BÃ¼kreÅŸâ€™te bir spor merkezine yerleÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Lucescu, bu sÃ¼reÃ§te neler yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan oyuncularÄ±nÄ± nasÄ±l bir arada ve motive tuttuÄŸuna, TÃ¼rkiye SÃ¼per Ligâ€™deki mevcut sezondan TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuâ€™nda baÅŸkan Nihat Ã–zdemirâ€™in istifa etmesine kadar birÃ§ok konuda DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±â€™na (DHA) Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

SavaÅŸtan nasÄ±l etkilendikleri ve futbolcularÄ±nÄ± nasÄ±l motive ettiÄŸi ile ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam, "Biz profesyoneliz. Mesleki faaliyetlerini, aktivitelerini sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in oyuncular sahada, saha dÄ±ÅŸÄ±nda yapabilecekleri her ÅŸeyi yapÄ±yorlar. OyuncularÄ± Ukraynaâ€™dan Ã§Ä±karmayÄ± ve BÃ¼kreÅŸâ€™te bir spor merkezine yerleÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±k. Orada antrenman yapÄ±yoruz. Aileleri de aynÄ±, Ukraynaâ€™dan Ã§Ä±ktÄ±lar. BÃ¼kreÅŸâ€™te yaÅŸÄ±yorlar. Sonra normal bir futbol takÄ±mÄ± gibi anlarÄ±mÄ±zÄ±, zor anlarÄ±mÄ±zÄ± yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Kolay deÄŸil, Ã§ok zor. Her seferinde orada ne olduÄŸunu ve ailelerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Ama hayat devam etmek zorunda. Bildikleri ÅŸeyi, yani futbol oynamayÄ± yapmak zorundalar. Futbolun kalitesiyle keyif alÄ±yorlar" diye konuÅŸtu.

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UkraynalÄ± futbolculardan hiÃ§birinin takÄ±mdan ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Rumen Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, yabancÄ± oyunculara ise izin verdiklerini sÃ¶yledi. Lucescu, "Benjamin Verbic, Legia VarÅŸovaâ€™ya; Tomasz Kedziora, Lech Poznanâ€™a; Carlos de Pena ise Internacionalâ€™e gitti haziranÄ±n sonuna kadar. BirkaÃ§ oyuncu daha var giden. DiÄŸer tÃ¼m oyuncular bizimle birlikte Ã§Ã¼nkÃ¼ onlar diÄŸer kulÃ¼plerde oynamaya gidemediler" ifadelerini kullandÄ±.Ukraynaâ€™da kalan arkadaÅŸlarÄ±yla hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi sorulan Lucescu, "BazÄ± arkadaÅŸlarÄ±m orada kaldÄ±. Zaman zaman onlarla orada neler olduÄŸunu ve hayatÄ±n nasÄ±l olduÄŸu hakkÄ±nda konuÅŸuyoruz. Sadece bu" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"TFFâ€™DE YAÅžANANLAR Ã‡OK NORMAL, BU HER ZAMAN TÃœRKÄ°YEâ€™DE OLUYOR"



TÃ¼rkiye SÃ¼per Lig ile ilgili soru sorulmasÄ± Ã¼zerine, "Sezon bitti zaten. Trabzonspor ÅŸampiyon oldu, bitti" diyen Lucescu, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuâ€™nda baÅŸkan Nihat Ã–zdemirâ€™in ve yÃ¶netim kurulundan birkaÃ§ ismin istifa etmesiyle ilgili ise "Ä°stenilen sonuÃ§lar alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nda bu her zaman TÃ¼rkiyeâ€™de oluyor. DeÄŸiÅŸtiriyorlar. Bu Ã§ok normal. Bunu Ã§ok iyi biliyorum. Ben de bir zamanlar ÅŸampiyonluklar yaÅŸadÄ±m ve deÄŸiÅŸtirildim. Bu bir problem deÄŸil" yorumunu yaptÄ±.

GALATASARAY CEVABI: BENÄ°M KONUM DEÄžÄ°L



Lucescu, Galatasarayâ€™da teknik direktÃ¶r deÄŸiÅŸimi yaÅŸanmasÄ± ihtimali ve kendisine bu yÃ¶nde bir teklif gelip gelmediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki soruya "Bu benim konum deÄŸil" yanÄ±tÄ±nÄ± vererek sÃ¶zlerini noktaladÄ±.

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"BURAK ELMAS'A VE GALATASARAY'A TEÅžEKKÃœRLER"

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in Galatasaray'Ä± 3-1 maÄŸlup ettiÄŸi maÃ§ Ã¶ncesinde Nef Stadyumu'nda ÅŸu aÃ§Ä±klamalarÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±:

Bu stadyuma teknik direktÃ¶r olarak ilk kez geliyorum. Atmosfer Ã§ok gÃ¼zel. TaraftarlarÄ±n gelmesi sevindirici. Ã–zel bir durum iÃ§in buradayÄ±z. Ukrayna'daki durum Ã§ok kÃ¶tÃ¼. SavaÅŸa karÅŸÄ± durmak iÃ§in buradayÄ±z. BaÅŸkan Burak Elmas'a ve Galatasaray'a teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Galatasaray ile UEFA SÃ¼per Kupa kazandÄ±m. Taraftar Ã§aÄŸÄ±rÄ±rsa onlara doÄŸru gideceÄŸim.

Ukrayna'daki durumu herkes biliyor. Tam bir trajedi yaÅŸanÄ±yor. TÃ¼m iÅŸgallerde de bunlar yaÅŸanmÄ±ÅŸ. Biz de oyuncularÄ±mÄ±zÄ± ve ailelerini korumak iÃ§in Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±k. Bu maÃ§larla uzaktan Ã¼lkemize yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

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