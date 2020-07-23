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Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Son Dakika | Mircea Lucescu resmen açıklandı!

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Son Dakika | Mircea Lucescu resmen açıklandı!
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Dinamo Kiev, takımın başına Mircea Lucescu'nun getirildiğini resmen açıkladı. Rumen teknik adam, "Burada başarılı yıllar geçirdim. Taraftarlarla çok iyi bir ilişkim vardı. Bana güvenen Dinamo Kiev Başkanı Surkis'e teşekkür ediyorum" dedi.

Ukrayna takımlarından Dinamo Kiev, son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan, A Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oldu. Lucescu, Ukrayna takımlarından Dinamo Kiev ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

74 yaşındaki teknik adam kariyerinde Dinamo Bükreş, Brescia, Inter, Rapid Bükreş, Shaktar Donetsk ve Zenit'i de çalıştırdı.

Ukrayna'yı özlediğini söyleyen Lucescu, "Burada başarılı yıllar geçirdim. Taraftarlarla çok iyi bir ilişkim vardı. Bana güvenen Dinamo Kiev Başkanı Surkis'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

 

Son Dakika | Mircea Lucescu resmen açıklandı

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