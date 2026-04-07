Son dakika | Mircea Lucescu hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz günlerde milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

KUPO REKORTMENİ

Teknik adamlık kariyerinde 2000-2002 yıllarında Galatasaray, 2002-2004 yılları arasında da Beşiktaş'ı çalıştıran Rumen teknik direktör, her iki takımla da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Lucescu, Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile de UEFA Kupası şampiyonlukları elde etti. Kariyerinde en fazla görev yaptığı takım Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk olurken, 2004-2016 yılları arasında yerel ve uluslararasında birçok şampiyonluklara imza attı.

Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde 37 kupa ile futbol tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörleri arasına girdi.

Deneyimli teknik adam ayrıca Ağustos 2017 - Şubat 2019 tarihleri arasında Türk Milli Takımı'nı çalıştırdı.

SON MAÇINA DOLMABAHÇE'DE ÇIKTI

2024 yılının ağustos ayından itibaren Romanya Milli Takımı'nda görev yapan Lucescu, teknik direktörlük kariyerinin son maçına 'Benim orada bir parçam var' dediği Beşiktaş Stadyumu'nda çıktı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı finalinde İstanbul'da Türk Milli Takımı'na karşı rakip olmuş, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray, eski teknik direktörü Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Mircea Lucescu’nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Lucescu." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübü ise Rumen çalıştırıcı için "Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu." paylaşımında bulundu.