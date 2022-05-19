Son dakika: Mircea Lucescu: "Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım" | Transfer haberi

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Ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan ve bir dönem A Milli Takım'ı da çalıştıran Dinamo Kiev'in Teknik Direktörü Mircea Lucescu, sarı lacivertlilerden teklif aldığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerde teknik adam konusu henüz kesinlik kazanmazken Jorge Jesus ve Joachim Löw listenin başındaki isimlerdi.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la görüşmelerde ilerleme kaydeden sarı lacivertliler, deneyimli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek isterken Mircea Lucescu da yakın zamanda teklif aldığını söyledi.

"ÇOK CİDDİ TEKLİF ALDIM"

Gazeta Sporturilor'a konuşan Lucescu, "Bu yaz Dinamo Kiev'den ayrılacak mısınız?' sorusuna yanıt verirken sarı lacivertlilerden teklif aldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de ciddi bir teklif aldığını ancak Dinamo Kiev'i bu durumda bırakmayacağını belirten Lucescu, "Dinamo Kiev'le 2024'e kadar kontratım var, onları bu kaosun içinde bırakıp gidemem. Fenerbahçe de dahil olmak üzere çok ciddi teklifler aldım ancak burada kalmaya karar verdim. Dinamo Kiev'i bu durumda bırakıp gitmem. Teklif edilecek hiçbir şey için bunu yapamam. Çünkü bu hareket korkaklık olur. Dünyadaki hiçbir şey bana bu hareketi yaptıramaz" diye konuştu.

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Lucescu, 2001-2002 sezonunda Galatasaray'la, 2002-2003 sezonunda ise Beşiktaş'la Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.