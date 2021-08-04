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Futbol
Haber Giriş: 04.08.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: Mircea Lucescu, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için İstanbul'a gelmiyor!

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Son dakika: Mircea Lucescu, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için İstanbul'a gelmiyor!

Fenerbahçe ile bugün saat 19:00'da hazırlık maçı yapacak olan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, takımla birlikte İstanbul'a gelmedi.

Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada Mirca Lucescu'nun İstanbul kafilesinde yer almadığı, maç sırasında yardımcılarıyla haberleşerek takımı yöneteceği belirtildi.

Dinamo Kiev'i takip eden Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk de yaptığı paylaşımda 76 yaşındaki Lucescu'nun doktorların uyarıları sonrasında tedbir amaçlı İstanbul'a gelmediğini ifade etti.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Dinamo Kiev'in İstanbul kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Bushchan, Boyko, Nescheret.

Defans: Shabanov, Mykolenko, Sidkley, Tymchyk, Zabarny, Sirota, Kendzora.

Orta saha: Sidorchuk, Shepelev, Shaparenko, Rodriguez, Tsygankov, Lednev, Andrievsky, Garmash, Karavaev, Buyalsky, Antyukh.

Forvet: Ramirez, Kulach, Shkurin.

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