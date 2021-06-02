Son dakika: Mircea Lucescu Dinamo Kiev ile sözleşme uzattı
Mircea Lucescu, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 2 yıllık yeni sözleşme uzattı.
Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada Mircea Lucescu'nun görevine 2 sezon daha devam edeceği ifade edildi.
74 yaşındaki Lucescu yönetiminde Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'nde en yakın rakibine 11 puan fark atarak şampiyonluğa ulaştı. Ukrayna'daki bütün kupaları kazanan Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda kupayı kazanan Villarreal'a elendi.
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