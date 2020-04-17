Son Dakika | Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddettiğini açıkladı

Daha önce Beşiktaş'tan futbol direktörlüğü teklifi aldığını ve bunu düşündüğünü açıklayan Lucescu, canlı yayında yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı reddettiğini duyurdu.

Mircea Lucescu "Beşiktaş'ın futbol direktörlüğü teklifini reddettim." diyerek, siyah-beyazlı yönetime kararının olumsuz olduğunu bildirdiğini açıkladı.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

74 yaşındaki Rumen teknik adam ayrıca "Futboldan biraz uzak durmak zorunda kaldım. Temmuz'da neler olacağını göreceğiz. Şimdi evimdeyim." dedi.(Sporx)