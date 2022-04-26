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Son Dakika: Miralem Pjanic'e dev talip! Beşiktaş sonrası Barcelona kadroda düşünmeyince...

#Barcelona#Miralem Pjanic#Inter
Son Dakika: Miralem Pjanice dev talip Beşiktaş sonrası Barcelona kadroda düşünmeyince...

Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralanan ve sezon sonunda kulübüne dönecek olan Miralem Pjanic'in transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan devi, Boşnak yıldıza talip oldu.

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Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı ve geleceği belirsizliğini koruyan Miralem Pjanic'e sürpriz bir talip çıktı.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Miralem Pjanic, kulübü Barcelona'ya dönecek olmasına karşın Katalan ekibi gelecek sezonun planlamasında Boşnak orta saha oyuncusuna yer vermemişti. Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Boşnak oyuncunun, Xavi Hernandez'in onayından geçemediği ifade edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İspanyol basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta, Miralem Pjanic'in durumuyla alakalı Barcelona'dan bilgi istediği öğrenildi.

VIDAL'İN YERİNE GELECEK! 

Haberde, Inter'in kulüple olan sözleşmesi bir yıl daha devam eden Arturo Vidal'dan kurtulmak istediği ve yerine Bosnalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

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Pjanic ve Marotta daha önce Juventus'ta birlikte çalışmıştı. Marotta, Juventus'ta CEO'luk görevini üstlenirken Roma'dan Miralem Pjanic'i 32 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

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Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Pjanic, 4 asist katkısı gösterdi.

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#Barcelona#Miralem Pjanic#Inter

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