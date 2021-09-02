Son Dakika: Miralem Pjanic resmen Beşiktaş'ta! Transfer açıklandı, maaşı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı ekip, 31 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:



“Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.”



Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miralem Pjanic’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

BİRKAÇ DAKİKA KALA UEFA LİSTESİNE YAZILDI

Pjanic'in Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya gönderilecek listede aldığını açıklayan Ahmet Nur Çebi, "Enteresan bir transfer oldu son saniye. Pjanic'i, UEFA listesine 1-2 dakika kala yetiştirdik çok şükür. Planlarımızı yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için çalıştık. Bu transfer de onun bir parçası. Bence transferi noktaladık" dedi.

Çebi sözlerini, "Hocamızın çok istediği bir transferdi Pjanic. Tüm transferlerde Sergen hocanın istekleri arzularıyla hareket ettik. Yolumuz açık olsun bundan sonra" ifadeleriyle sürdürdü

BARCELONA'YA ÖDEMEYE YAPILMAYACAK

Ayrıca Ahmet Nur Çebi, bu transferi için Barcelona'ya bir ödeme yapmayacaklarını açıkladı.

PJANIC HİÇ DÜŞÜNMEDEN 'TAMAM' DEDİ

Menajer Ahmet Bulut, transfer süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Pjanic transferinde her şey bugün hızlı bir şekilde oldu. Öğleden beri 10-12 saat telefon trafiğiyle hızlı şekilde bitirebildik. Pjanic hiç düşünmeden tamam dedi. Şampiyonluk oynamak için İstanbul'u da bildiği için olumlu baktı.

ÖZEL UÇAKLA GELDİ

Miralem Pjanic, özel bir uçakla İstanbul'a geldi. Boşnak yıldızın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı attı.

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş, yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine yazdırabilmek zamanla yarıştı.

Kulüp yetkilileri Barış Papila ve aracı kullanan Erdinç Gültekin, 22:45'te havaalanından aldıkları Miralem Pjanic'i 23:15'te hastaneye yetiştirdi. Sağlık kontrolü sonrası evraklar TFF binasına ulaştırıldı.

21:14 KAP açıklaması

22:40 Pjanic İstanbul'a geldi

23:15 Hastaneye varıldı (Sağlık kontrolü)

23:40 TFF Tescil Bürosu'na yola çıkıldı

00:00 TFF Tescil Bürosu'na gelindi.

00:15 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi TFF Tescil Bürosu'nda

00:47 Pjanic resmen Beşiktaş'ta

00:52 Lisansı çıktı

İLK KAP GELMİŞTİ

Siyah-beyazlılar, Pjanic'in transferini "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleriyle KAP'a bildirmişti.

UÇAKTAN PAYLAŞMIŞTI

Yıldız futbolcu, uçakta çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak siyah-beyazlı taraftarları da heyecanlandırmıştı.

60 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl Juventus'tan 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Miralem Pjanic geçtiğimiz sezon 30 maçta görev almış takımına gol ya da asistlik katkı sağlayamamıştı.

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