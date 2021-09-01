Son Dakika: Miralem Pjanic için Türkiye gelişmesi! İspanyollar duyurdu...

Spor Arena Dış Haber - Barcelona'da aradığı forma şansını bulamayan ve teknik direktör Ronald Koeman'ın kadroda düşünmediği Miralem Pjanic'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo'dan Ferran Martinez'in haberine göre; Boşnak orta saha oyuncusuyla Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Türkiye'den de kulüplerin ilgilendiği belirtildi.

Haberde, Türkiye'de transfer döneminin gelecek hafta sona ereceği ve tecrübeli orta sahanın kısa süre içerisinde Barcelona'yla olan ayrılığını resmileştireceği ifade edildi.

Pjanic'in Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif almaması durumunda ise sezon sonuna kadar Barcelona'da kalacağı kaydedildi. Katalan ekibinin, başta Messi ve Griezzman olmak üzere, ayrılan futbolculardan yaklaşık 125 milyon euro maaş boşluğu yarattığı ve bu durum nedeniyle Pjanic'in takımda kalmasının Barcelona'yı zor durumda bırakmayacağı ifade edildi.

31 yaşındaki Boşnak futbolcu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...