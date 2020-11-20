MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon Dakika | Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova ile yolları ayırdı
GeriBasketbol Son Dakika | Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova ile yolları ayırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova ile yolları ayırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova ile yolları ayırdı
Abone Olgoogle-news

Milwaukee Bucks, Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın sözleşmesini fesh ederken sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Milwaukee Bucks'ın Sacramento Kings ile yapacağı Bogdan Bogdanovic takasında kullanmayı düşündüğü isimlerden olan Ersan İlyasova anlaşmanın iptal olmasının ardından serbest bırakıldı.

Bucks, Milli basketbolcuya sosyal medyada teşekkür eden bir paylaşımda bulundu. Ersan, Bucks'ta 583 maça çıkarken 9.8 sayı, 5.7 ribaund ve 22.4 dakika ortalamaları tutturmuştu.

33 yaşındaki oyuncu, son sezonunda ise 6.6 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle