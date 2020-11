Son Dakika | Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova ile yolları ayırdı

Milwaukee Bucks'ın Sacramento Kings ile yapacağı Bogdan Bogdanovic takasında kullanmayı düşündüğü isimlerden olan Ersan İlyasova anlaşmanın iptal olmasının ardından serbest bırakıldı.

Bucks, Milli basketbolcuya sosyal medyada teşekkür eden bir paylaşımda bulundu. Ersan, Bucks'ta 583 maça çıkarken 9.8 sayı, 5.7 ribaund ve 22.4 dakika ortalamaları tutturmuştu.

33 yaşındaki oyuncu, son sezonunda ise 6.6 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.

🇹🇷🐐



🔘 583 games (272 starts) with the Bucks

🔘 Three stints (2006-07, 2009-15, 2018-20)

🔘 Career avg of 9.8 ppg, 5.7 rpg in 22.4 mpg as a Buck

🔘 Countless charges#ThankYouErs pic.twitter.com/QrQSIZL7XE