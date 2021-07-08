Son Dakika... Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda, erkekler 200 metre bireysel karışık finali yapıldı.

Milli yüzücü Berke Saka, 2.00.04'lük derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Bir diğer milli sporcu Sanberk Yiğit Oktar, 2.03.51 ile yarışı 7. sırada bitirdi.

Ukrayna'dan Vadym Naumenko gümüş, Alman Cedric Buessing bronz madalya aldı. Milli sporcu Berke Saka, 100 metre sırtüstü yarışında finalde yüzdüğü

54.91'lik derecesiyle 17-18 ve 19 yaş Türkiye rekoru kırarak, Avrupa dördüncüsü olmuştu.

İKİ MADALYA DAHA

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslan bronz madalyanın sahibi oldu.



İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada, erkekler 1500 metre serbest stilde iki milli sporcu kürsüde yer aldı.

Milli yüzücülerden Mert Kılavuz 15.02.22'lik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Yiğit Aslan 15.05.08 ile bronz madalya elde etti.

Gümüş madalyayı ise 15.02.28'lik zamanıyla Macar David Betlehem kazandı.