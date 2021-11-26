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Son dakika: Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli oluyor! Muhtemel...

#Milli Takım#Türkiye#2022 Dünya Kupası
Son dakika: Milli Takımın play-offtaki rakibi belli oluyor Muhtemel...

A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bugün belli olacak.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları bugün TSİ 19.00'da FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde çekilecek.

A Millî Takımımızın rakiplerinin de belli olacağı kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz temsil edecek.

Federasyonları temsilen kura çekiminde yer alacak tüm davetliler, törene "Zoom" uygulaması aracılığıyla online yöntemle katılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi, TRT Spor'dan ve FIFA'nın resmî YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi prosedürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off aşamasında uygulanacak yeni formatla birlikte, takımların finallere gidebilmek için ilk kez iki rakibini birden geçmesi gerekecek.

Play-off kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile 2020/21 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada bulunan ve Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 2 ekip katılacak.

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Kura çekiminde 12 takım 4'erli 3 play-off yoluna ayrılacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından play-off etabından toplam 3 takım daha Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için final bileti almış olacak.

Avrupa Elemeleri'nden gelen en iyi 6 ikinci kurada seri başı olacak ve bu takımlar yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak. Final maçlarının ev sahipleri ise yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinin hemen ardından başka bir kura ile tespit edilecek.

Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

UEFA Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca Rusya ile Ukrayna birbirleriyle eşleşmeyecek.

Kura çekiminde öncelikle seri başı takımların adları çekilerek yarı final eşleşmelerine yerleştirilecek. Kura çekimi, bu ekiplerin seri başı olmayan takımlarla eşleştirilmesiyle devam edecek.

TORBALAR

1. Torba (Seri Başı Takımlar)
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler

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2. Torba (Seri Başı Olmayan Takımlar)
TÜRKİYE
Polonya
Kuzey Makedonya
Ukrayna
Çek Cumhuriyeti
Avusturya

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#Milli Takım#Türkiye#2022 Dünya Kupası

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