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Son Dakika: Milli Takım'ın EURO 2024 elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

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#Türkiye#Milli Takım#EURO2024
Son Dakika: Milli Takımın EURO 2024 elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 08:36

EURO 2024 elemeleri için geri sayılıma geçilirken, gruplar için torbalar da belli oldu. A Milli Takım, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Türkiye, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek. Peki EURO 2024 elemelerinde kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler?

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UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ni grup lideri tamamlayarak B Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımımız, UEFA EURO 2024'te başarılı bir turnuva geçirmek istiyor. Ay-yıldızlıların, Almanya'da düzenlenecek organizasyonda gruplardaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek. Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.

A Milliler, Frankfurt'ta 9 Ekim'de grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. İşte EURO 2024'te oluşan torbalar...

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya.

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya.

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3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan.

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya.

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta.

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn.

GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.

GRUPTAN ÇIKAMAZSAK PLAYOFF

A Milli Takımımız, Frankfurt'ta 9 Ekim'de grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. A Milli Takımımız, gruptan çıkamazsa playoff'a yükselecek.

PLAY-OFF RAKİPLERİ

İşte Playoff'taki muhtemel rakiplerimiz: Yunanistan, Kazakistan, Gürcistan.

TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDEN EURO 2024'E GİDEBİLİR Mİ?

Uluslar C Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayan Türkiye, aynı ligde en fazla puan toplayan 4 takımdan biri. Bu nedenle Milli Takım , Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde başarısız olsa bile play-off oynama şansına sahip.

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Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonuçlanmadığı için henüz Uluslar Ligi'nden play-off oynayacak takımlar belli değil. Ancak mevcut sıralamaya göre C Ligi'nde en fazla puana sahip takımlar şu şekilde: Türkiye, Yunanistan, Kazakistan ve Gürcistan.

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#Türkiye#Milli Takım#EURO2024

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