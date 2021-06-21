Son dakika: Milli Takım'ın EURO 2020'ye vedası dünyayı şaşkına çevirdi! Fiyasko, felaket...

Spor Arena Dış Haber - A Milli Takımımız, büyük umutlarla katıldığı EURO 2020'de A Grubu'nu sıfır puanla tamamlayarak turnuvaya veda etti. İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen Milliler, ikinci maçta Galler'e 2-0, son maçta ise dün akşam İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu. Grubu sonuncu tamamlayan Türkiye, yalnızca 1 gol atmayı başarırken kalesinde 8 gol gördü ve sıfır puanın yanına -7 averaj yazdırdı.

DIŞ BASINDA TÜRKİYE ŞAŞKINLIĞI

Milli Takımımızın EURO 2020'ye kötü şekilde elenmesinin ardından dış basın, turnuva öncesi 'gizli favori' olarak görülen Türkiye'nin elenmesine geniş yer verdi.

BBC: GİZLİ FAVORİLİKTEN FELAKETE

İngiliz BBC, Milli Takım'ın başarısız sonucunu sayfasına 'Gizli favorilikten felakete' başlığıyla taşıdı. BBC'nin EURO 2020 yazarı Ashley Williams'ın turnuva öncesi tahmininde Türkiye'ye favoriler arasında yer verdiğinin hatırlatıldığı yazıda şu ifadeler kullanıldı:

Ashley Williams ve BBC ekibi, zamanda geri dönüp turnuva öncesi tahminlerini gözden geçirmeli. Yalnızca biz de eğil, çoğu insanın aklının bir köşesinde Türkiye geçiyordu. Şenol Güneş'in takımı, gizli favori(dark horse) olarak girdiği turnuvadan felaket bir şekilde elendi.

"SADECE YENİLMEDİLER, AŞAĞILANDILAR"

Bu grubu bir boks maçına benzetirsek turnuvanın açılış maçında İtalya Türkiye'yi sağlam yumruklarla dövdü. Galler köşeye sıkıştırdı, İsviçre de son yumrukları indirdi.

TARİHİN EN KÖTÜ 5. AVRUPA ŞAMPİYONASI PERFORMANSI

BBC değerlendirmesinin devamında Türkiye'nin çok kötü bir turnuva geçirdiğinin altı yeniden çizilirken, bu performansın, tarihin en kötü 5. Avrupa Şampiyonası performansı olduğu ifade edildi.

İşte Avrupa Şampiyonası'nın en kötü takımları

2000 - Danimarka - Mağlubiyet: 3 - Attığı gol: 0 - Yediği gol: 8 - Averaj -8

2004 Bulgaristan: Mağlubiyet: 3 - Attığı gol: 1 - Yediği gol: 9 - Averaj -8

2012 İrlanda: Mağlubiyet: 3 - Attığı gol: 1 - Yediği gol: 9 - Averaj -8

1984 Yugoslavya: Mağlubiyet: 3 - Attığı gol: 2 - Yediği gol: 10 - Averaj -8

2020 Türkiye: Mağlubiyet: 3 - Attığı gol: 1 - Yediği gol: 8 - Averaj -7

LE FIGARO: TÜRKİYE FİYASKOSU

Fransız Le Figaro, Türkiye'nin sıfır çekerek elenmesini 'fiyasko' bşlığıyla okuyucularına aktarmayı tercih etti.

Le Figaro'nun Türkiye değerlendirmesinde de şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'nin bu şekilde elenmesi tam bir felaket. Türk halkını ayırırsak turnuvayı takip eden kimsenin tahmin etmeyeceği bir sonuç aldılar. İtalya maçında yokları oynadılar. Galler ile mücadele edemediler. Maçın sonunda oyuncular psikolojik olarak dağıldı. Burak Yılmaz'ın rakip oyuncularla tartıştığı anlar bunun sebebiydi.

İsviçre maçını kazansalar diğer maçların sonuçlarına göre gruptan çıkabilirlerdi ama Şenol Güneş'in oyuncuları kendilerini avutacak bir galibiyet bile alamadılar. İrfan Can Kahveci'nin güzel golü, Türkiye'nin turnuvadaki tek avuntusu oldu.

"ŞENOL GÜNEŞ 2002'Yİ TEKRARLAYAMADI"

Türkiye'nin çok iyi ve genç oyunculardan kurulu bir takım olduğunu hatırlatalım. Turnuvanın en genç yaş ortalamasına sahip takımı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde Dünya şampiyonu Fransa'ya yenilmediler. Yalnızca 3 gol yediler. Mart ayındaki Dünya Kupası Elemelerinde de Hollanda ve Norveç'i yendiler. Kadrolarında Lille'de şampiyon olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik; Leicester'ın lider savunmacısı Çağlar Söyüncü; sezonu Leicester'da kiralık geçiren Cengiz Ünder; Juventus'tan Merih Demiral ve Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu var. Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye ile 3. olmuştu. Buraya da başarı umuduyla geldiler ama Güneş ve takımı, 19 yıl sonra aynı şeyi yapamadı. Türkiye'nin önünde 2022 Dünya Kupası'na katılma hedefi var.

SPORTS.FR: TÜRKİYE'NİN İNANILMAZ SIFIR PUANI

Fransız basınından bir başka site olan sports.fr ise Türkiye'nin sıfır çekerek elenmesinin altını çizdi.

Sports.fr'deki Türkiye değerlendirmesi şu şekilde:

Üç maç, üç yenilgi. Türkiye'nin EURO 2020 serüveni tam bir fiyaskoya döndü. Açılış maçında İtalya'nın kurbanı oldular. Şenol Güneş'in takımı ikinci maçta Galler'e karşı reaksiyon gösteremedi. Dün ise İsviçre maçında en iyi üçüncü olma umutları varken kaybedip turnuvaya sıfır puanla veda ettiler.

Geçtiğimiz aylarda büyük ülke takımlarına karşı aldığı sonuçlarla bu turnuvanın gizli favorisi haline gelen Türkiye, EURO 2008'deki başarısını tekrarlamayı başaramadı.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...