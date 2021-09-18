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Son Dakika: Milli Takım'da Stefan Kuntz'un Türk yardımcısı kim olacak? Görüşmeler başladı...

#Stefan Kuntz#Milli Takım#Futbol

Stefan Kuntz için geri sayım başladı. 1990-93 yılları arasında A Milli Takımı çalıştıran Sepp Piontek sonrasında Türkiye, yeniden Alman ekolüne dönüyor. Stefan Kuntz'un yanında yerli bir yardımcı olması için başlatılan çalışmalarda Mustafa Doğan için nabız yoklandı, sonrasında rota Tayfun Korkut'a çevrildi. Korkut, başka bir teknik adamın yanında çalışmak istemeyince, 2017-19 yılları arasında Milli Takım'da yardımcı antrenör olan Tayfur Havutçu ile görüşmelere başlandı.

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A Milli Takım'da Stefan Kuntz için artık geri sayıma geçildi. Dün Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile birlikte 58 yaşındaki çalıştırıcı resmi imzayı atmaya hazır hale geldi.

Sabah'ın haberine göre; Ay-Yıldızlılarımız'ı 1990-93 yılları arasında çalıştıran ve sonrasında görevi Fatih Terim'e devreden, EURO 96'ya katılan jenerasyonun ortaya çıkmasını sağlayan isim olarak görülen Sepp Piontek sonrasında ilk kez bir Alman çalıştırıcı takımın başına geçecek.

Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'deki Letonya maçlarında Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın başında olacak.

YARDIMCISI KİM OLACAK?

Stefan Kuntz'un yanında yerli bir yardımcı olması için başlatılan çalışmalarda Mustafa Doğan için nabız yoklandı, sonrasında rota Tayfun Korkut'a çevrildi. Korkut, başka bir teknik adamın yanında çalışmak istemeyince, 2017-19 yılları arasında Milli Takım'da yardımcı antrenör olan Tayfur Havutçu ile görüşmelere başlandı.

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#Stefan Kuntz#Milli Takım#Futbol