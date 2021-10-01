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Son Dakika: Milli Takım'da Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladı! İki isim...

#Milli Takim#Stefan Kuntz#Aday Kadro

A Milli Takım'da yeni dönemin ilk aday kadrosu belli oldu. A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

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A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda sırasıyla oynanacak Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosunu belirledi.

Son Dakika: Milli Takımda Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladı İki isim...

Norveçte Haaland Türkiye maçında yok

Norveç'te Haaland Türkiye maçında yok!

2002 FIFA Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 13 puan

2- Norveç / 13 puan

3- Türkiye / 11 puan

4- Karadağ / 8 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Fikstürümüz

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Norveçte Türkiye maçı öncesi kadro açıklandı Sörloth...

Norveç'te Türkiye maçı öncesi kadro açıklandı! Sörloth...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı

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Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi

1. Hafta: 24-25 Mart 2021

2. Hafta: 27-28 Mart 2021

3. Hafta: 30-31 Mart 2021

4. Hafta: 1-2 Eylül 2021

5. Hafta: 4-5 Eylül 2021

6. Hafta: 7-8 Eylül 2021

7. Hafta: 8-9 Ekim 2021

8. Hafta: 11-12 Ekim 2021

9. Hafta: 11-13 Kasım 2021

10. Hafta: 14-16 Kasım 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022

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#Milli Takim#Stefan Kuntz#Aday Kadro