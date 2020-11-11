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Haber Giriş: 11.11.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Milli takımda Şenol Güneş, Hırvatistan maçına özel izinle gidecek! Sokağa çıkma yasağı...

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A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, koronavirüsü salgını önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle bu akşam oynanacak Hırvatistan maçına özel izinle gidecek.

Koronavirüs vaka sayılarının artması sebebiyle İstanbul ve Ankara'da getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararının ardından gözler spor camiasına çevrildi.

A Milli Takım'da 68 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş bu akşam oynanacak Türkiye - Hırvatistan maçında takımın başında yer alacak.

Alınan bilgiye göre karşılaşmalarda görev alacak teknik direktör ve karşılaşmayı takip edecek yöneticiler, İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimine gerekçe göstererek bildirimde bulunacak.

10.00 - 16.00 ARASI SERBEST

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Bursa, Gaziantep gibi illerimizin ardından İstanbul ve Ankara'da getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlara İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından belirlenen saatlerin dışında sokağa çıkmak yasaklandı. Buna göre 10:00-16:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlar bu saatler içerisinde dışarı çıkabilecek. Ancak bu saat dilimlerinin dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. (Fanatik)

 

Son Dakika | Milli takımda Şenol Güneş, Hırvatistan maçına özel izinle gidecek Sokağa çıkma yasağı...

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