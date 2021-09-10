Son dakika: Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi bitti! TFF resmen açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. TFF'den yapılan açıklamada; "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

6-1'LİK HOLLANDA MAÇI SON OLDU

Milli Takım'ın EURO 2020'deki başarısız sonucuna Karadağ maçındaki 2-2'lik beraberlik, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki etkisiz futbol ve son olarak Hollanda deplasmanında alınan tarihi mağlubiyet eklenince Şenol Güneş ile yolların ayrılması kaçınılmaz oldu.

DÜN VE BUGÜN RİVA'DA GÖRÜŞME YAPILDI

Şenol Güneş ve TFF başkanı Nihat Özdemir, 6-1'lik Hollanda mağlubiyeti sonrası dün Riva'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Resmi bir sonuç çıkmayan görüşme sonrası bugün de görüşen ikili, ayrılık konusunda karşılıklı anlaşma sağladı.

GÜNEŞ'İN 'YALVARDILAR' SÖZÜ TFF'Yİ RAHATSIZ ETTİ

Şenol Güneş'in Hollanda karşısında alınan ağır mağlubiyet sonrası basın toplantısında birden fazla kez 'Gelirken yalvardılar' tabirlerini kullanması, TFF yönetimini rahatsız etmişti. Nihat Özdemir, Hollanda dönüşü uçakta konuyla ilgili; "Arkadaşlar vallahi bıktım. Bazen bırakıp gitmek geliyor içimden. Ne geliyorsa elimizden yapıyoruz. Ve sonuçta fatura gelip bize dayanıyor. Bunu hak etmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İKİNCİ DÖNEMİ 2,5 YIL SÜRDÜ

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü. 2019 Mart ayında milli takımın başına ikinci kez getirilen Şenol Güneş'le yollar bugün itibarıyla ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip deneyimli teknik adamın ikinci döneminde 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.



Milli takım, Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Güneş'in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'İN TOPLAM MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı.



Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.