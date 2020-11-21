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Basketbol
Haber Giriş: 21.11.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Milli Takım'da Ufuk Sarıca'nın yerine Orhun Ene getirildi!

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Son Dakika | Milli Takım'da Ufuk Sarıca'nın yerine Orhun Ene getirildi!
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Türkiye Basketbol Federasyonu, Ufuk Sarıca'dan boşalan A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Dakika | Milli Takımda Ufuk Sarıcanın yerine Orhun Ene getirildi

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