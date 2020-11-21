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Son Dakika | Milli Takım'da Ufuk Sarıca'nın yerine Orhun Ene getirildi!
Türkiye Basketbol Federasyonu, Ufuk Sarıca'dan boşalan A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:
A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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