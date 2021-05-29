Son dakika: Milli Takım'da Mert Günok ve Kaan Ayhan'dan EURO 2020 açıklaması

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da milli futbolcular Mert Günok ile Kaan Ayhan, açıklamalarda bulundu.

MERT GÜNOK: 'ÇOK ÇALIŞIYORUZ'

Turnuvaya iyi hazırlandıklarını vurgulayan Mert Günok, "Pandemiden dolayı 1 sene ertelenen bir şampiyonaya hazırlanıyoruz. 2 sene öncesine döndüğümüzde bu ekip ilk kamptan itibaren başarılı olabileceğini hissettirdi. Biz de grup olarak bu sinerjiyi her zaman hissettim ve sonunda şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Kampımız gayet iyi gidiyor. Teknik ekibimiz, çalışanlarımız bizim için seferber olmuş durumda. Şampiyonaya gidilen yolda kritik maçlar oynadık. Benim de Kaan'ın da kritik anlarımız oldu. Kurtarışlar ve goller... Bütün takımın başarısıydı bu. Hiçbir şey bitmedi. Sırada şampiyonada başarılı olmak var. Çok çalışıyoruz ve başarılı olacağımızdan eminim." dedi.

KALECİ ROTASYONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Mert Günok kaleci pozisyonundaki rekabet için ise "Sadece İtalya veya biz değil. Grubumuz çok dengeli. Herkes herkesi yenebilir. İtalya'yı biraz daha iyi tanıyorum 3-4 arkadaşım var takımlarında. İtalya taktiğe yönelik, daha tecrübeli oyunculardan kurulu. Biz de Hollanda ve Fransa maçlarında büyük ülkelerle başarılı bir şekilde mücadele ettik. Şansımızın olduğunu düşünüyorum. İsviçre ve Galler maçlarını da kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

KAAN AYHAN: 'KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Başarı olacaklarına inandığını söyleyen Kaan Ayhan ise "Milli Takım kariyerimde kendimi çok şanslı hissediyorum. Takım olarak Avrupa şampiyonasına katılıyoruz. Ülke olarak çok çaba gösterdik. Uzun bir yolu geride bıraktık. Şimdi önümüzde turnuva var. İnşallah Allah utandırmaz ve güzel günler görürüz" şeklinde konuştu.

Kaan Ayhan, "Azerbaycan maçında 3'lü savunma oynadık ve biraz zorlandığımızı gördük. Sen neler söylesin bununla ilgili?" sorusuna "Taktik olarak zorlandığımızı düşünmüyorum. Çağlar da Leicester'da üçlü oynuyor zaman zaman. Yeni arkadaşlarla maça çıkmanın zorluğunu yaşadığımızı düşünüyorum sadece. Maç esnasında diziliş değiştirme özelliğimizin olduğunu düşünüyorum. Bunun da avantajını görebiliriz turnuvada." ifadeleriyle yanıt verdi.

Milli Takım'da golcü özelliğinin ortaya çıkmasıyla ilgili soruya Kaan Ayhan; "Milli Takım'da arkadaşlarım çok güzel orta açıyorlar. Şanslı olduğumu söyleyebilirim. Azerbaycan maçında top önüme düştü mesela. Tabii ki önceliğim savunmada iyi durmak. Ben de herkes gibi gollerimle takıma katkı vermek istiyorum." diye yanıt verdi.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR GÜNDÜ"

Çok özel bir duygu. Büyük bir turnuvada Milli Takım formasını terletmek ayrı bir duygu. Kaptan olarak sahaya çıkmak nasip oldu. İlk milli maçına çıkan arkadaşlara yardım etmeye çalıştım. Kaptanlık bandı Burak ağabeye ait ama benim için özel bir gündü. Kariyerimde önemli bir gündü diyebilirim.

MERT GÜNOK: "TURNUVAYA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE GİDECEĞİZ"

Turnuvanın 1 yıl ertelenmesinin ne gibi etkileri veya farklarının olduğu yönündeki soruya Mert Günok; ""Bunu nasıl ele almak gerekir bilmiyorum. Geçen sene takım oturmuş ve bütün oyuncular bireysel olarak üst düzeydeydi. Pandemiden dolayı Cenk sakattı, bu sene yine talihsiz bir sakatlık yaşadı. Pandemi oyuncuları zaman zaman etkiledi. Kampımızın erken ve uzun yapılmasının sebebi bu. Daha iyi oturmuş olacağız. Daha güçlü bir şekilde turnuvaya gideceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.