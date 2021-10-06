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Son Dakika: Milli Takım'da Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! "Gelmesini isteriz, bayrak seçilmez, bu konuda hassasım"

#Milli Takım#TFF#Hamit Altıntop
Son Dakika: Milli Takımda Hamit Altıntoptan Ferdi Kadıoğlu açıklaması Gelmesini isteriz, bayrak seçilmez, bu konuda hassasım

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Hamit Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçtik. Kanada, Hollanda ve Türkiye olmak üzere 3 seçeneği olduğunu söyledi. Kendisi karar verecek. Hocamız da Ferdi'yi takımda görmek isterse onu isteriz. Ama bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda hassasım." dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop, 2020 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cuma günü Norveç ile oynayacağı mücadele öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi sürecine açıklık getiren Hamit Altıntop, 21 yaşındaki oyuncuyla görüştüklerini söyledi. Ferdi Kadıkoğlu'nun önünde Kanada, Hollanda ve Türkiye olmak üzere üç seçenek olduğunu kendilerine ilettiğini belirten Altıntop, milli takımın kapılarının yetenekli oyuncuya açık olduğunu ifade etti.

Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Kuntzdan açıklama sonrası babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...

Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Kuntz'dan açıklama sonrası babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...

Hamit Altıntop'un TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Zor ve ağır bir görev verdiler. Bu görevi seve seve kabul ettim. Bu ağır süreci keyfe çevirme niyetindeyim. Küçük yaşlardan itibaren Türkiye'de görev yapmanın hayalini kurdum. Yönetimde olduğum iki senede Milli Takımı yakından tanıma şansı buldum. Futbolda her şey olur. İlk günden itibaren biz herkesi dahil etmek istiyoruz. Medyayı, halkı da... Her gün 2 futbolcuyu basının karşısına çıkarıyoruz. Çünkü, TFF'nin ve özellikle A Milli Takımın görevi sadece maçı kazanmak değil. Stefan Kuntz, son 5 yılda Almanya U21 ile 3 final oynayıp 2'sini kazandı. Bu, hiç de kolay değil. Beşiktaş'taki futbolculuk tecrübesi de onun adına bir artıydı. Görüşmelerimizdeki frekans ve hedeflerinin olması önemliydi."

Son Dakika: Milli Takımda Hamit Altıntoptan Ferdi Kadıoğlu açıklaması Gelmesini isteriz, bayrak seçilmez, bu konuda hassasım

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"KAOS İSTEMİYORUZ"

"Turnuvaya gidemezsek bu durum, dünyanın sonu olmaz ama şekli çok önemli. Karakterli, öz güvenli bir ekip istiyoruz. Bu şekilde oynar ama yenilirseniz bu durum anlaşılabilir. Milli takımımızın, insanımıza umut vermesini istiyoruz ama elbette skor da çok önemli. Modern futbol, oyun içinde ne gerekiyorsa onu uygulamaktır. Coşku bizde hiçbir zaman eksik olmamıştı. Taraftarımızın da desteğine çok ihtiyacımız var. Bu maçın telafisi olmayacak. Kaos istemiyoruz. Biz arkadaşlarımıza her alanda destek oluyoruz. Manevi değerlerimizin, özellikle yurt dışında oynayan arkadaşlarımızda ortaya çıkmasını istiyoruz. Hepimiz, biriz. Buna inanmamız gerekiyor. Biz, bu zor görevi keyfe çevirmek için buradayız."

Son Dakika: Milli Takımda Hamit Altıntoptan Ferdi Kadıoğlu açıklaması Gelmesini isteriz, bayrak seçilmez, bu konuda hassasım

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FERDİ KADIOĞLU KONUSU

"Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçtik. Kanada, Hollanda ve Türkiye olmak üzere 3 seçeneği olduğunu söyledi. Kendisi karar verecek. Hocamız da Ferdi'yi takımda görmek isterse onu isteriz. Ama bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda hassasım. Milli takım çok değerlidir. Bayrağımız hiçbir zaman sorgulanamaz, seçime açık değildir. Ben hiç kimseyi bu konuda ağır eleştirmek istiyorum. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. Herkes tarafını belli edip sahada en iyisini versin. Biz de en doğru kararı vermeye çalışacağız."

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#Milli Takım#TFF#Hamit Altıntop