Son Dakika: Milli takımda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu yok!
A Milli Takımımızda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında oynayamayacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinde forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, A Milli Takım’ın Karadağ ile oynayacağı maçı için Türkiye’ye gelemiyor.
İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyehat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı almıştı.
NTV Spor'un haberine göre; Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, A Milli Takımın deplasmanda oynacağı Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında yarın Karadağ'ı konuk edecek.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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