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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Milli takımda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu yok!

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A Milli Takımımızda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında oynayamayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinde forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, A Milli Takım’ın Karadağ ile oynayacağı maçı için Türkiye’ye gelemiyor.

İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyehat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı almıştı.

NTV Spor'un haberine göre; Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu,  A Milli Takımın deplasmanda oynacağı Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında yarın Karadağ'ı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Son Dakika: Milli takımda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu yok

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