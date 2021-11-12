Son Dakika: Milli Takım'da beklenmedik ayrılık! 24 saat sürdü...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itiraf!#Bill Gates
Meteoroloji duyurdu Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayıMeteoroloji duyurdu! Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayı#Meteoroloji
Mesut Özil ve Farioli iddiası Herkes bunu merak ediyordu... Ben söylemiştim...Mesut Özil ve Farioli iddiası! Herkes bunu merak ediyordu... "Ben söylemiştim..."#Süleyman Hurma
Samurayda hedife kılıfı Satışı 68 yıldır yasak ama...Samurayda hedife kılıfı! Satışı 68 yıldır yasak ama...#Başak Cengiz
Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli miSamuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?#Başak Cengiz
Kentsel dönüşümde en büyük engeldi İstanbulda önemli değişiklikKentsel dönüşümde en büyük engeldi! İstanbul'da önemli değişiklik#İstanbul
Aşı karşıtlarına kötü haber... Yeni kısıtlama yoldaAşı karşıtlarına kötü haber... Yeni kısıtlama yolda!#Koronavirüs
Yüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardıYüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardı!#Ara Tatil
Salgının seyrine dair dikkat çekici saptamalar... Hastaların çoğu genç ve aşısızSalgının seyrine dair dikkat çekici saptamalar... Hastaların çoğu genç ve aşısız#Koronavirüs Aşısı
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştuHülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu#Magazin Tarihi
Milli Takımda şok ayrılık 24 saat sürdü... Kuntzun o sözlerini duyar duymaz...Milli Takım'da şok ayrılık! 24 saat sürdü... Kuntz'un o sözlerini duyar duymaz...#Tuğberk Tanrıvermiş
Karamollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dediKaramollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dedi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
UEFAnın cevabı ortaya çıktı Galatasaray markası ve başvuru skandalıUEFA'nın cevabı ortaya çıktı! "Galatasaray markası ve başvuru skandalı!#Galatasaray
Yüzlerce milyonluk mücadele yeni boyut kazandı: Paralı davasında üçüncü raundYüzlerce milyonluk mücadele yeni boyut kazandı: Paralı davasında üçüncü raund#Enver Paralı
İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garsonİstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson#Elit İşcan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Milli Takım'da beklenmedik ayrılık! 24 saat sürdü...

#Tuğberk Tanrıvermiş#Milli Takım#Stefan Kuntz
Son Dakika: Milli Takımda beklenmedik ayrılık 24 saat sürdü...

Stefan Kuntz'un ekibine dahil olan Spezia U19 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş'in 24 saat görevde kaldıktan sonra kamptan ayrıldığı öğrenildi. Tanrıvermiş'in bu tavrında, Kuntz'un, "Kendisini iki maç için ağırlıyoruz" sözlerinin etkili olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

İtalya'da Spezia U19 takımını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, A Milli Takım 'da Stefan Kuntz'un ekibine katılmıştı.

Alman çalıştırıcının pazartesi günü, "Tuğberk Tanrıvermiş kendisi bizimle bir iş birliği düşüncesinin sonucu olarak burada. Kendisini iki maç için ağırlıyoruz. Hamit Altıntop kendisinin daha önce genç milli takımlarda yaptıklarını da göz önünde bulundurarak iki maçlık aramıza davet ettik" şeklindeki açıklaması genç hocayı rahatsız etti.

Fanatik'in haberine göre; 32 yaşındaki teknik adamın 24 saat görevde kaldıktan sonra kamptan ayrıldığı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Mesut Özil ve Farioli iddiası Ben söylemiştim...Mesut Özil ve Farioli iddiası! "Ben söylemiştim..."Haberi Görüntüle

Tuğberk Tanrıvermiş kimdir?

Ülkemizde Galatasaray altyapılarında çalışan, 2017-18 sezonunda Igor Tudor ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Tuğberk Tanrıvermiş sezon sonunda Roma U15 takımının başına geçmişti. İtalya'da şampiyonluk yaşayan genç hoca sezon başında Spezia'nın yolunu tutmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuğberk Tanrıvermiş#Milli Takım#Stefan Kuntz

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır