Son dakika: Milli Takım'a prim verildi mi? Şenol Güneş'ten açıklama...

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için oynanmaya başlanan Avrupa Elemeleri'nin G Grubu'nda çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan A Milli Futbol Takımımızın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından primle ödüllendirildiği belirtilmişti.

"TOPLAM 3 MİLYON 750 BİN EURO PPRİM DAĞITILDI"

İddiaya göre TFF, Milli Takım kadrosunda bulunan futbolculara, 3 milyon 750 bin Euro prim dağıtıldı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN PRİM İDDİALARINA CEVAP

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, konuyla ilgili açıklama yaptı. Sabah'a konuşan Şenol Güneş; ""Milli Takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır, bu tür iddialar asılsızdır. Benim böyle bir konudan bilgim yok. Şu aşamada para ya da prim konuşmadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, sözlerini şu şekilde bitirdi: Bizim aklımızda prim diye bir şey yok, bunlar neden gündeme getiriliyor anlamıyorum. Ben böyle bir çalışmanın içinde olmadım. Şu anda ne primi konuşuruz ne parayı konuşuruz ne de başka bir şeyi. Biz tamamen Türk Milli Takımı'nın başarısına odaklanmış durumdayız. Bütün oyuncularım da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

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