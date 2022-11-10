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Son dakika: Milli Takım'a 4 yeni isim! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Tayyip Talha Sanuç ve Samet Akaydın...

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#Milli Takım#Arda Güler#Emirhan İlkhan
Son dakika: Milli Takıma 4 yeni isim Arda Güler, Emirhan İlkhan, Tayyip Talha Sanuç ve Samet Akaydın...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 13:36

A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya ile yapacağı hazırlık maçlarına sürpriz isimler davet edildi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan, Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç ve Adana Demirspor'un savunmacısı Samet Akaydın ilk kez kadroya çağrılırken Emre Mor, Cenk Tosun ve Deniz Türüç yeniden Milli Takım kadrosuna alındı.

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A Milli Futbol Takımı’nın 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Gaziantep Stadyumu’nda Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna yeni isimler davet edildi.

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Mart 2023’te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti. DHA'nın haberine göre Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino’da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş’ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor’un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Haberi alan genç yetenekler, Milli Takıma seçilmenin gurur ve sevincini yaşadılar. Büyük bir heyecan duyan genç futbolcular takımda kalıcı olmak adına performanslarını en yukarıda tutmak istediklerini belirttiler. 

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EMRE MOR, CENK TOSUN VE DENİZ TÜRÜÇ YENİDEN KADRODA

Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun’un yanı sıra Fenerbahçe’den Emre Mor ve Başakşehir’den Deniz Türüç’ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı.

milli takım kadrosu kısa süre içerisinde açıklanacak.

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