Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıkladı! Hollanda maçı öncesi 2 oyuncuda sakatlık...

Hollanda'yı daha önce yendiklerini ve bu maça da kazanmak için çıkacaklarını belirten Şenol Güneş, oyuncularına güvendiğini belirtti.

İki takımın da kaliteli oyunculara sahip olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Şartlarımız içerisinde en iyisini yapacağız. Her maçta 3 puan arzuluyoruz, oynadığımız 5 maçta da 3 puan almak için oynadık. Oyun anlayışımız kazanmaya dönük ama futbolda hücum, savunma, hepsi var. Oyunu yönetebilen, sakin oynayan bir takım olarak Hollanda ve Norveç'ten 6 puan aldığımızda hak ederek aldık, kimisi şansa diyor, şansa attık ya golleri... Ona katılmıyorum. Fiziki koşullar da bizi etkiliyor, kadroyu da ona göre yapıyoruz ama tüm takımın hazır olduğunu düşünüyorum." dedi.

"2 OYUNCUDA SORUN VAR"

Takımda 2 oyuncuda sakatlık sorunu olduğunu belirten Güneş, "26 kişilik bir kadroya sahibiz, 23 kişilik kadro olacak. 2 oyuncunun sıkıntısı var, yarın belli olacak. Zeki Çelik ile ilgili olumsuzluklar var. Yırtık değil ama adalesinde gerginlik var." diye konuştu.

"HOLLANDA'NIN SAVUNMASINDA DEĞİŞİKLİKLER..."

Hollanda takımının savunmasında değişimler olduğunu kaydeden Güneş, "İlk maçta Hollanda'da defans pozisyonunda değişimler oldu, van Dijk ve Dumfries geri döndü. Disiplinli ve çalışkan bir takım, önde basmayı, pres yapmayı seven bir takım. İyi bir takımla oynayacağız." diye konuştu.

"HİÇBİR TAKIMA EZİLMEDİK"

Hiçbir takıma ezilmediklerinin altını çizen Güneş, "Oyunlara bakıldığında bu kadar kolay goller yemememiz gerekiyor. İsviçre - İtalya maçını izledim, kaleci tek başına maçı aldı İsviçre'de. Biz daha öyle maç oynamadık. Biz takım olarak ezilmedik. Ne Hollanda'ya ne Norveç'e ne Karadağ'a ne de Letonya'ya..." açıklamasını yaptı.

Basın toplantısında konuşan Cengiz Ünder ise, "Bizim için zor bir maç olacak. İlk maçı kazanmıştık, ikinci maça daha hazır olacaklardır. Kaliteli bir kadroları var. Zor bir maç olacak. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Umarım sahada istediklerimizi yapabiliriz. İyi hazırlandık. Kendimi iyi hissediyorum. Böyle büyük maçlarda takım olarak iyi oynuyoruz, yarın da bunu göstereceğimizi düşünüyorum." dedi.