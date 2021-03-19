Son dakika: Milli Takım kadrosu açıklandı!

Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemelerinde 24 Mart'ta Hollanda'yı konuk edecek. 27 Mart'ta deplasmanda Norveç ile karşılaşacak ve 30 Mart'ta Letonya'yı ağırlayacak.

Leicester City forması giyen Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kadroya dahil edilmedi. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar ise ilk kez Milli Takım kadrosuna girdi.

İşte Milli Takım aday kadrosu:

KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

DEFANS: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umur Meraş, Caner Erkin,

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun

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